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Суд снова арестовал экс-главу ТЦК Одесской области: теперь залог - 140 млн

Евгений КизиловЧетверг, 30 мая 2024, 18:12
Суд снова арестовал экс-главу ТЦК Одесской области: теперь залог - 140 млн
евгений борисов. фото: Одесский областной ТЦК и СП в Facebook

Суд еще раз избрал бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей, на этот раз с возможностью внесения залога в сумме 140 млн гривен.

Источник: Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора в соцсетях

Детали: Рассмотрев ходатайство прокуроров, суд отправил Борисова под стражу на 60 суток, если не внесет залог.

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Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования подозревается в отмывании незаконных доходов на сумму более 140 млн гривен.

По данным следствия, подозреваемый за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 млн грн, которое было получено преступным путем.

Что предшествовало: Работники ГБР задержали Борисова в Киеве 28 мая на выходе из СИЗО после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

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Работники Бюро получили информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

Напомним: Предыдущее обвинение касалось фактов злоупотреблений во время призыва военнообязанных. Борисов подозревается в том, что за взятки давал указания подчиненным не мобилизовать тех или иных лиц.

Темы: ТЦКОдесская областьаресткоррупция
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