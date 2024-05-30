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Сили оборони вразили ракетами ATACMS поромну переправу в Криму

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 травня 2024, 22:42
Сили оборони вразили ракетами ATACMS поромну переправу в Криму
фото - генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України вночі 30 травня успішно уразили ракетами ATACMS Керченську поромну переправу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

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Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників".

 
фото - генштаб

Деталі: Як пишуть військові, у результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Оновлено: Видання Крим.Реалії показало світлину, ймовірно, пошкодженого залізничного порома у Керченському морському рибному порту. 

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фото - крим.реалії

Що передувало: Спецпризначенці "Group 13" ГУР МО України знищили 30 травня у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" та уразили ще два судна такого ж типу.

Теми: ATACMSвійнаКрим
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