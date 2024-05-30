Силы обороны поразили ракетами ATACMS паромную переправу в Крыму

Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

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Следует отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО – "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков".

фото - генштаб

Детали: Как пишут военные, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Обновлено: Издание Крым.Реалии показало фотографию, вероятно, поврежденного железнодорожного парома в Керченском морском рыбном порту.

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фото - крым.реалии

Что предшествовало: Спецназовцы "Group 13" ГУР МО Украины уничтожили 30 мая в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.