Силы обороны поразили ракетами ATACMS паромную переправу в Крыму
Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.
Следует отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО – "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков".
Детали: Как пишут военные, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
Обновлено: Издание Крым.Реалии показало фотографию, вероятно, поврежденного железнодорожного парома в Керченском морском рыбном порту.
Что предшествовало: Спецназовцы "Group 13" ГУР МО Украины уничтожили 30 мая в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.