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"Голос Америки": Україні підтвердили дозвіл бити по російських силах, що атакують Харківщину

Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 00:13
Голос Америки: Україні підтвердили дозвіл бити по російських силах, що атакують Харківщину
Джо Байден, фото: Getty Images

Офіційний представник США підтвердив, що Джо Байден дозволив "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".

Джерело: журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у X

Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу  Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".

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Нагадаємо:

  • 30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області.
  • ЗМІ раніше писали, що Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.
  • Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
  • Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

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Теми: допомога УкраїнівійнаСША
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