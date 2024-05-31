"Голос Америки": Україні підтвердили дозвіл бити по російських силах, що атакують Харківщину

Офіційний представник США підтвердив, що Джо Байден дозволив "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".

Джерело: журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у X

Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".

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Нагадаємо:

30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області.

ЗМІ раніше писали, що Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

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