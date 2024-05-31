"Голос Америки": Україні підтвердили дозвіл бити по російських силах, що атакують Харківщину
П'ятниця, 31 травня 2024, 00:13
Офіційний представник США підтвердив, що Джо Байден дозволив "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".
Джерело: журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у X
Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".
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Нагадаємо:
- 30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області.
- ЗМІ раніше писали, що Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.
- Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
- Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.
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