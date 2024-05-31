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"Голос Америки": Украине подтвердили разрешение бить по российским силам, атакующим Харьковщину

Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 00:13
Голос Америки: Украине подтвердили разрешение бить по российским силам, атакующим Харьковщину
Джо Байден, фото: Getty Images

Официальный представитель США подтвердил что, Джо Байден разрешил "использовать предоставленное оружие для целей противодействия огню в Харьковской области".

Источник: журналист "Голоса Америки" Остап Яриш в X

Прямая речь: "Американский чиновник подтвердил @VOANews что Джо Байден недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать предоставленное оружие для контрвогня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые их атакуют".

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Напомним:

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, но исключительно у границ Харьковской области.

СМИ ранее писали, что Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

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Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

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Темы: помощь УкраиневойнаСША
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