Прокуратура: у Харкові одна п’ятиповерхівка зруйнована і більше 20 пошкоджені

Удар близько опівночі 31 травня, через який троє людей загинуло та ще 23 поранені, ворог здійснив ракетами типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області РФ. У Харкові зафіксовано п'ять влучань, усі в Новобаварському районі міста.

Джерело: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у Telegram

Пошкоджений будинок у Харкові, фото: Суспільне

Деталі: Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.

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Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне

Загалом пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків та зруйновано приватне підприємство.

Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне

Загинуло 3 цивільні особи ще 16 отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей.

Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне

Розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України.

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