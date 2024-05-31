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Прокуратура: у Харкові одна п’ятиповерхівка зруйнована і більше 20 пошкоджені

Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 03:22
Прокуратура: у Харкові одна п’ятиповерхівка зруйнована і більше 20 пошкоджені
Зруйнований будинок у Харкові, фото: Суспільне

Удар близько опівночі 31 травня, через який троє людей загинуло та ще 23 поранені, ворог здійснив ракетами типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області РФ. У Харкові зафіксовано п'ять влучань, усі в Новобаварському районі міста. 

Джерело: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у Telegram

Пошкоджений будинок у Харкові, фото: Суспільне
Пошкоджений будинок у Харкові, фото: Суспільне

Деталі: Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком. 

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Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне
Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне

Загалом пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків та зруйновано приватне підприємство. 

Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне
Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне

Загинуло 3 цивільні особи ще 16 отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей. 

Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне
Місце влучання у Харкові, фото: Суспільне

Розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України. 

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Теми: Харків
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