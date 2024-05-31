Прокуратура: у Харкові одна п’ятиповерхівка зруйнована і більше 20 пошкоджені
Удар близько опівночі 31 травня, через який троє людей загинуло та ще 23 поранені, ворог здійснив ракетами типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області РФ. У Харкові зафіксовано п'ять влучань, усі в Новобаварському районі міста.
Джерело: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у Telegram
Деталі: Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.
Загалом пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків та зруйновано приватне підприємство.
Загинуло 3 цивільні особи ще 16 отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей.
Розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України.
Нагадаємо:
- У ніч на п’ятницю російські військові влучили у житловий будинок у Харкові, троє людей загинуло, 16 постраждало, серед них 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Виникла пожежа та є руйнування.