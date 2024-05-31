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Прокуратура: в Харькове одна пятиэтажка разрушена и более 20 повреждены

Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 03:22
Прокуратура: в Харькове одна пятиэтажка разрушена и более 20 повреждены

Удар около полуночи 31 мая, из-за которого три человека погибли и еще 23 ранены, враг совершил ракетами типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В Харькове зафиксировано пять попаданий, все в Новобаварском районе города. 

Источник: руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в Telegram

Детали: Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие ракеты попали рядом с пятиэтажным домом.

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фото: Суспільне
Место попадания, фото: Суспільне

 В общем повреждено более 20 многоэтажных жилых домов и разрушено частное предприятие. 

Место попадания, фото: Суспільне
Место попадания, фото: Суспільне

Погибло 3 гражданских лица еще 16 получили различной степени тяжести телесные повреждения.

Место попадания, фото: Суспільне
Место попадания, фото: Суспільне

Среди травмированных есть двое детей. Начато уголовные производства по ч.2 ст. 438 УК Украины. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Место попадания, фото: Суспільне

Напомним: 

  • В ночь на пятницу российские военные попали в жилой дом в Харькове, три человека погибли, 16 пострадали, среди них 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Возник пожар и есть разрушения.

Темы: Харьков
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