Прокуратура: в Харькове одна пятиэтажка разрушена и более 20 повреждены
Пятница, 31 мая 2024, 03:22
Удар около полуночи 31 мая, из-за которого три человека погибли и еще 23 ранены, враг совершил ракетами типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В Харькове зафиксировано пять попаданий, все в Новобаварском районе города.
Источник: руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в Telegram
Детали: Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие ракеты попали рядом с пятиэтажным домом.
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В общем повреждено более 20 многоэтажных жилых домов и разрушено частное предприятие.
Погибло 3 гражданских лица еще 16 получили различной степени тяжести телесные повреждения.
Среди травмированных есть двое детей. Начато уголовные производства по ч.2 ст. 438 УК Украины.
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Напомним:
- В ночь на пятницу российские военные попали в жилой дом в Харькове, три человека погибли, 16 пострадали, среди них 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Возник пожар и есть разрушения.