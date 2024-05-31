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Ракетний удар по Києву: всі цілі збито, але через уламки виникла пожежа

Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 05:41
Ракетний удар по Києву: всі цілі збито, але через уламки виникла пожежа
фото: Getty Images

Під час повітряної тривоги у ніч на 31 травня ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила усі цілі. 

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: Внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби. 

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За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв.

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Теми: Київракетний ударвійна
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