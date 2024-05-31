Ракетний удар по Києву: всі цілі збито, але через уламки виникла пожежа
П'ятниця, 31 травня 2024, 05:41
Під час повітряної тривоги у ніч на 31 травня ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила усі цілі.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram
Деталі: Внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
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За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв.
Нагадаємо:
- У ніч на 31 травня у Києві та області вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога, було чутно гучний вибух.
- Раніше цієї ночі "Шахеди" долетіли до Київщини.