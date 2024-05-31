Ракетный удар по Киеву: все цели сбиты, но из-за обломков возник пожар
Пятница, 31 мая 2024, 05:41
Во время воздушной тревоги в ночь на 31 мая враг нанес по Киеву ракетный удар. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.
Источник: начальник КМВА Сергей Попко в Telegram
Детали: В результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.
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По данным оперативной сводки на эту минуту - без жертв.
Напомним:
- В ночь на 31 мая в Киеве и области второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога, был слышен громкий взрыв.
- Ранее этой ночью "Шахеды" долетели до Киевщины.