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Число погибших в Харькове возросло до 5, под завалами еще есть люди

Евгений КизиловПятница, 31 мая 2024, 09:42
Число погибших в Харькове возросло до 5, под завалами еще есть люди
Разрушенный 5-этажный дом в Харькове. фото: ОВА

В Харькове, после российского удара по пятиэтажке, из-под завалов деблокировали еще одно тело мужчины. Продолжается поиск людей под завалами.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, видео Харьковской областной прокуратуры

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Прямая речь: "Всего за ночь российского теракта - пять погибших".

Детали: По словам главы области, продолжается разбор завалов – под ними могут быть еще люди.

Обновлено: Синегубов добавил, что враг снова применял тактику двойных ударов. По жилой застройке прилетела ракета С-300. "Рядом ни одного инфраструктурного объекта военного назначения", - подчеркнул глава ОВА.

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Он сообщил, что в результате удара 25 человек ранены, из них 8 - госпитализированы, среди которых 2 - в тяжелом состоянии.

Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет – оба в среднем состоянии.

Что предшествовало: В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом. Кроме погибших, 25 человек получили ранения, из которых двое детей. Под завалами может находиться еще от несколько человек.

Темы: Харьковракетный ударжертвывойна
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