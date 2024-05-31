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Кількаденну операцію зі знищення логістики ворога для Криму провели ЗСУ та СБУ – джерела

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 травня 2024, 11:30
Кількаденну операцію зі знищення логістики ворога для Криму провели ЗСУ та СБУ – джерела
фото з Telegram

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, що забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ

Деталі: За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

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Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

В ніч же на 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника, додає співрозмовник УП.

 
фото з Telegram

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України вночі 30 травня успішно уразили ракетами ATACMS Керченську поромну переправу. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
  • Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами "Нептун" в ніч на 31 травня поромної переправи і нафтового терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії.

Теми: війнаКримСБУ
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