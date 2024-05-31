Операцию по уничтожению логистики врага для Крыма провели ВСУ и СБУ – источники

Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск в временно оккупированном Крыму

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ

Детали: По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

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Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, которые поставляют электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

В ночь же на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника, добавляет собеседник УП.

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