Операцию по уничтожению логистики врага для Крыма провели ВСУ и СБУ – источники
Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск в временно оккупированном Крыму
Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ
Детали: По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.
Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, которые поставляют электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.
В ночь же на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника, добавляет собеседник УП.
Предыстория:
- Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
- Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.