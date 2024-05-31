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Операцию по уничтожению логистики врага для Крыма провели ВСУ и СБУ – источники

Валентина РоманенкоПятница, 31 мая 2024, 11:30
Операцию по уничтожению логистики врага для Крыма провели ВСУ и СБУ – источники
фото из Telegram

Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск в временно оккупированном Крыму

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ

Детали: По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

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Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, которые поставляют электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

В ночь же на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника, добавляет собеседник УП.

 
фото из Telegram

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
  • Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.

Темы: войнаКрымСБУ
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