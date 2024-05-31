Зеленський вранці отримав підтвердження дозволу обмежено бити зброєю США по території РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав вранці, 31 травня від військових підтвердження на дозвіл обмежених ударів зброєю США по території Росії.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Швеції, відповідаючи на питання кореспондента Reuters

Пряма мова: "У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні (31 травня) я отримав це повідомлення від мої військових".

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Деталі: За словами Зеленського, він не може розкривати подробиці, але хоче "побачити, що відбудеться на практиці" після отриманого дозволу.

"Але те що я бачу, у будь-якому випадку це є кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоби уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону", - зазначив президент.

Що було раніше:

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Перед цим речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

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