Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський вранці отримав підтвердження дозволу обмежено бити зброєю США по території РФ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 травня 2024, 14:59
Зеленський вранці отримав підтвердження дозволу обмежено бити зброєю США по території РФ
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав вранці, 31 травня від військових підтвердження на дозвіл обмежених ударів зброєю США по території Росії.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Швеції, відповідаючи на питання кореспондента Reuters

Пряма мова: "У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні (31 травня) я отримав це повідомлення від мої військових".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, він не може розкривати подробиці, але хоче "побачити, що відбудеться на практиці" після отриманого дозволу.

"Але те що я бачу, у будь-якому випадку це є кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоби уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону", - зазначив президент.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.
  • Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
  • Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

Читайте такожУдари по РФ американською зброєю: як Конгрес змінює думку щодо заборони для України

Теми: ЗеленськийСШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поки не знає, чи обмежать партнери Україну в ударах з F-16 по Росії
Зеленський поїде до Сінгапуру на безпекову конференцію – ЗМІ
Зеленський прибув у Швецію підписувати одразу 3 безпекові угоди
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: