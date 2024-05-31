Зеленский утром получил подтверждение разрешения ограниченно бить оружием США по территории РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил утром, 31 мая от военных подтверждение на разрешение ограниченных ударов оружием США по территории России.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос корреспондента Reuters

Прямая речь: "У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня (31 мая) я получил это сообщение от моих военных".

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Детали: По словам Зеленского, он не может раскрывать подробности, но хочет "увидеть, что произойдет на практике" после полученного разрешения.

"Но то что я вижу, в любом случае это является шагом вперед, к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможным для нас защиту наших людей, которые живут в населенных пунктах у границы", - отметил президент.

Что предшествовало:

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Перед этим пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

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