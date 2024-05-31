Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский утром получил подтверждение разрешения ограниченно бить оружием США по территории РФ

Станислав ПогориловПятница, 31 мая 2024, 14:59
Зеленский утром получил подтверждение разрешения ограниченно бить оружием США по территории РФ
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил утром, 31 мая от военных подтверждение на разрешение ограниченных ударов оружием США по территории России.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос корреспондента Reuters

Прямая речь: "У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня (31 мая) я получил это сообщение от моих военных".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, он не может раскрывать подробности, но хочет "увидеть, что произойдет на практике" после полученного разрешения.

"Но то что я вижу, в любом случае это является шагом вперед, к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможным для нас защиту наших людей, которые живут в населенных пунктах у границы", - отметил президент.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории.
  • Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.
  • Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

Читайте также: Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины

Темы: ЗеленскийСШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Зеленский
Зеленский пока не знает, ограничат ли партнеры Украину в ударах с F-16 по России
Зеленский поедет в Сингапур на конференцию по безопасности - СМИ
Зеленский прибыл в Швецию подписывать сразу 3 соглашения по безопасности
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: