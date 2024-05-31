Блінкен каже, що у США і далі коригуватимуть умови використання ЗСУ американської зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає правильним коригування обмежень на використання зброї, яку Україна отримує із США.

Джерело: Блінкен журналістам після міністерської зустрічі НАТО, кореспондент "Європейської правди" з Праги

Деталі: Коментуючи ухвалений Байденом дозвіл бити по території РФ, поблизу кордону Харківської області, держсекретар нагадав, що це відбувається не вперше.

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"Наша підтримка України протягом цих років підлаштовувалася до того, що Україні необхідно", – заявив він, нагадавши про те, що від початку США мали значно жорсткіші обмеження щодо постачання зброї.

"Ми будемо адоптуватися і підлаштовуватися і надалі. Ми будемо забезпечувати Україну зброєю, якої вона потребує", – заявив Блінкен. Держсекретар не вважає, що така зміна політики призведе до "ескалації".

Як повідомляла ЄвроПравда, Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

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Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.