Блинкен говорит, что в США и дальше будут корректировать условия использования ВСУ своего оружия
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильной корректировку ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.
Источник: Блинкен журналистам после министерской встречи НАТО, корреспондент "Европейской правды" из Праги
Детали: Комментируя принятое Байденом разрешение бить по территории РФ, вблизи границы Харьковской области, госсекретарь напомнил, что это происходит не впервые.
"Наша поддержка Украины в течение этих лет подстраивалась к тому, что Украине необходимо", - заявил он, напомнив о том, что изначально США имели значительно более жесткие ограничения по поставкам оружия.
"Мы будем адаптироваться и подстраиваться и в дальнейшем. Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", - заявил Блинкен. Госсекретарь не считает, что такое изменение политики приведет к "эскалации".
Как сообщала ЕвроПравда, Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.
Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.