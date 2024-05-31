Блинкен говорит, что в США и дальше будут корректировать условия использования ВСУ своего оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильной корректировку ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.

Источник: Блинкен журналистам после министерской встречи НАТО, корреспондент "Европейской правды" из Праги

Детали: Комментируя принятое Байденом разрешение бить по территории РФ, вблизи границы Харьковской области, госсекретарь напомнил, что это происходит не впервые.

Реклама:

"Наша поддержка Украины в течение этих лет подстраивалась к тому, что Украине необходимо", - заявил он, напомнив о том, что изначально США имели значительно более жесткие ограничения по поставкам оружия.

"Мы будем адаптироваться и подстраиваться и в дальнейшем. Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", - заявил Блинкен. Госсекретарь не считает, что такое изменение политики приведет к "эскалации".

Как сообщала ЕвроПравда, Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.