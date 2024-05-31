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Блинкен говорит, что в США и дальше будут корректировать условия использования ВСУ своего оружия

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоПятница, 31 мая 2024, 16:26
Блинкен говорит, что в США и дальше будут корректировать условия использования ВСУ своего оружия
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО ИЗ FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильной корректировку ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.

Источник: Блинкен журналистам после министерской встречи НАТО, корреспондент "Европейской правды" из Праги

Детали: Комментируя принятое Байденом разрешение бить по территории РФ, вблизи границы Харьковской области, госсекретарь напомнил, что это происходит не впервые.

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"Наша поддержка Украины в течение этих лет подстраивалась к тому, что Украине необходимо", - заявил он, напомнив о том, что изначально США имели значительно более жесткие ограничения по поставкам оружия.

"Мы будем адаптироваться и подстраиваться и в дальнейшем. Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", - заявил Блинкен. Госсекретарь не считает, что такое изменение политики приведет к "эскалации".

Как сообщала ЕвроПравда, Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

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Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.

Темы: БлинкенСШАоружие
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