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WSJ: США дозволили Україні використовувати HIMARS, GMLRS та артилерію для ударів по РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 травня 2024, 16:51
WSJ: США дозволили Україні використовувати HIMARS, GMLRS та артилерію для ударів по РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що США дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані боєприпаси GMLRS й артилерію для ударів по території РФ, з якої росіяни атакують Харківщину. Втім, цей дозвіл не поширюється на використання далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal 

Деталі: Нова політика США дозволяє українським силам використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються російськими військами для атак на Харківщину.

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Але попри зміну своєї позиції Вашингтон не дає Україні дозволу використовувати ракети більшої дальності ATACMS на території Росії. 

Вузька географічна ділянка застосування зброї США є спробою адміністрації Байдена допомогти Україні краще захиститися від наступу Росії на Харківщині, водночас обмеживши ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою, посянює видання.

"Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати зброю, надану США, для ведення вогню у відповідь в Харківській області, щоб Україна могла дати відсіч російським силам, які нападають або готуються напасти на неї", – цитує видання американського посадовця. 

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"Наша політика щодо заборони використання ATACMS або завдання ударів великої дальності всередині Росії не змінилася", – додав посадовець.

Зброя, яку США дозволять українцям використовувати в Харківській області, включає керовані боєприпаси GMLRS, системи HIMARS та артилерійські системи, повідомили американські офіційні особи. 

Нагадаємо: З лютого 2022 року США відмовилися дозволити використовувати будь-яку зброю, яку вони постачають Україні, для ударів на території Росії. Україні було дозволено завдавати ударів по цілях у Криму, оскільки він розташований в межах міжнародно визнаних кордонів України, а Вашингтон заявляє, що анексія півострова Москвою є незаконною.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає правильним коригування обмежень на використання зброї, яку Україна отримує із США.

Теми: СШАзброяATACMSРосія
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