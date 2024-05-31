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WSJ: США разрешили Украине использовать HIMARS, GMLRS и артиллерию для ударов по РФ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 16:51
WSJ: США разрешили Украине использовать HIMARS, GMLRS и артиллерию для ударов по РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что США разрешили Украине использовать ракетные системы залпового огня HIMARS, управляемые боеприпасы GMLRS и артиллерию для ударов по территории РФ, с которой россияне атакуют Харьковскую область. Впрочем, это разрешение не распространяется на использование дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal  

Детали: Новая политика США позволяет украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для атак на Харьковщину.

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Но несмотря на изменение своей позиции Вашингтон не дает Украине разрешения использовать ракеты большей дальности ATACMS на территории России.

Узкий географический участок применения оружия США является попыткой администрации Байдена помочь Украине лучше защититься от наступления России на Харьковщине, одновременно ограничив риск перерастания конфликта в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой, объясняет издание.

"Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать оружие, предоставленное США, для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла дать отпор российским силам, которые нападают или готовятся напасть на нее", – цитирует издание американского чиновника.

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"Наша политика относительно запрета использования ATACMS или нанесения ударов большой дальности внутри России не изменилась", – добавил чиновник.

Оружие, которое США позволят украинцам использовать в Харьковской области, включает управляемые боеприпасы GMLRS, системы HIMARS и артиллерийские системы, сообщили американские официальные лица.

Напомним: С февраля 2022 года США отказались разрешить использовать любое оружие, которое они поставляют Украине, для ударов на территории России. Украине было разрешено наносить удары по целям в Крыму, поскольку он расположен в пределах международно признанных границ Украины, а Вашингтон заявляет, что аннексия полуострова Москвой незаконна.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильным корректировать ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.

Темы: СШАоружиеATACMSРосcия
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