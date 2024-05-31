Міноборони: 4% українців, які оновили дані в "Резерв+" мають статус "у розшуку"

Міністерство оборони повідомило, що 4% військовозобов’язаних, котрі оновили дані про себе через додаток "Резерв+" мають статус "у розшуку".

Джерело: відповідь МОУ на запит "Української правди"

Деталі: Зазначається, що Міноборони виправило помилки у реєстрі "Оберіг", тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус "у розшуку" втратять його після оновлення.

Реклама:

"Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку".

Також у відповіді на запит УП Міноборони зазначило, що станом на вечір 29 травня у застосунку Резерв+ за допомогою BankID авторизувалися більше 2 млн разів, оновили свої дані більше 1.225 млн військовозобов’язаних.

Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше — у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном свої дані оновили вже більше 16 тисяч військовозобов’язаних.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

29 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що 710 тисяч військовозобов'язаних були зняті з безпідставного "розшуку" у реєстрі "Оберіг" завдяки застосунку "Резерв+".