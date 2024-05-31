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Минобороны: 4% украинцев, которые обновили данные в "Резерв+" имеют статус "в розыске"

Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 18:14
Минобороны: 4% украинцев, которые обновили данные в Резерв+ имеют статус в розыске
Иллюстративное фото: Минобороны

Министерство обороны сообщило, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе через приложение "Резерв+" имеют статус "в розыске".

Источник: ответ МОУ на запрос "Украинской правды"

Детали: Отмечается, что Минобороны исправило ошибки в реестре "Оберег", поэтому часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления.

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"Если статус „в розыске" не исчез, то для выяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он стоит на учете".

Также в ответе на запрос УП Минобороны отметило, что по состоянию на вечер 29 мая в приложении Резерв+ с помощью BankID авторизовались более 2 млн раз, обновили свои данные более 1.225 млн военнообязанных.

Активнее всего обновляют данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За рубежом свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.

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Предыстория:

29 мая заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что 710 тысяч военнообязанных были сняты с безосновательного "розыска" в реестре "Оберіг" благодаря приложению "Резерв+".

Темы: Миноборонымобилизациядиджитализация
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