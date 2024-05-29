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Міноборони: Через "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли 710 тисяч українців 

Анастасія ПроцСереда, 29 травня 2024, 15:21
Міноборони: Через Резерв+ з безпідставного розшуку зняли 710 тисяч українців 
Колаж Facebook/ Катерина Черногоренко

710 тисяч українців безпідставно мали статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку "Резерв+" та радять авторизуватися повторно, щоб побачити оновлений статус. 

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко 

Пряма мова: "Застосунок Резерв+ звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них — добре відомий вам статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян".

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Деталі: Повідомляється, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку та радять авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус. За словами Черногоренко, У разі зняття з "розшуку" до ТЦК повторно звертатися не треба.

Також заступниця міністра оборони додала, що у розшук люди потрапляють, якщо порушують правила військового обліку. 

"Наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 18 травня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного – застосунок "Резерв +".
  • За даними Міноборони, станом на 20 травня близько пів мільйона українських чоловіків призовного віку оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+".
  • Речник МОУ Дмитро Лазуткін водночас підтвердив, що трапляються помилки (деякі військовозобов'язані побачили на свої екранах статус "Уточнюється" або "В розшуку").
  • Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що українці, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП. 

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
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