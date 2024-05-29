Міноборони: Через "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли 710 тисяч українців 

710 тисяч українців безпідставно мали статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку "Резерв+" та радять авторизуватися повторно, щоб побачити оновлений статус.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "Застосунок Резерв+ звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них — добре відомий вам статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян".

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Деталі: Повідомляється, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку та радять авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус. За словами Черногоренко, У разі зняття з "розшуку" до ТЦК повторно звертатися не треба.

Також заступниця міністра оборони додала, що у розшук люди потрапляють, якщо порушують правила військового обліку.

"Наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%".

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