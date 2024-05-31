Журналіст "Укрінформу" отримав повістку в армію наступного дня після того, як розповів про "темники"

Журналісту "Укрінформу" у Чернігівській та Черкаській областях Юрію Стригуну, який розповів про "темники" у виданні, прийшла повістка в армію прямо в київську редакцію.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на коментар журналіста

Пряма мова: "Вчора були мої ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах, розповів про темники на Чернігів. А сьогодні мені з роботи подзвонили і сказали: "На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили". У понеділок, 3 червня потрібно бути у військкоматі для уточнення медичних даних".

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Деталі: Він уточнює, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу.

Пряма мова: "Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І у 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у військкоматі, – ред) був.

Вони мають буквально всі дані, телефон, адреса, електронна пошта... Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня (після розповіді про "темники", – ред) через "Укрінформ" у Києві".

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Деталі: Журналіст каже, що не може пов’язувати повістку з його коментарями про "темники", але вважає це "дивним збігом"

Пряма мова: "Я не знаю, не буду казати, що це точно пов'язано. Можливо це такий дивний збіг, але у такий дивний збіг після вчорашнього виступу, а сьогоднішньої повістки, якось слабо віриться. Тим більше, що так сталося, що я навіть за СРСР в армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися".

Оновлено: Генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий повідомив ІМІ, що він підписав розпорядження про звірку даних військовозобов'язаних стосовно п'ятьох працівників агентства, серед яких і Юрій Стригун.

Водночас він зауважив, що дані про військовозобов'язаних працівників Укрінформу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подавав колишній гендиректор Олексій Мацука ще 3 травня 2024 року.

Череватий наголосив: якби він не підписав це розпорядження, то сам порушив би законодавство.

На запитання, чому розпорядження прийшло із Тальнівського ТЦК на київський офіс Укрінформу, Череватий пояснив, що воно мало прийти за місцем роботи, а у Чернігові офісу агенції немає.

Що передувало: