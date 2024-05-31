Журналист "Укринформа" получил повестку в армию на следующий день после того, как рассказал о "темниках"

Журналисту "Укринформа" в Черниговской и Черкасской областях Юрию Стригуну, который рассказал о "темниках" в издании, пришла повестка в армию прямо в киевскую редакцию.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий журналиста

Прямая речь: "Вчера были мои эфиры на "Суспільному", там на нескольких черниговских каналах, рассказал о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, ​​распишитесь, что мы вас известили". В понедельник, 3 июня, нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных".

Реклама:

Детали: Он уточняет, что повестка пришла в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, а не по его адресу.

Прямая речь: "Повестка каким-то чудом пришла в Киев в редакцию, которая в нескольких сотнях километров. А ТЦК от меня чуть полтора, может два километра. И в 2021 году, когда я устраивался на работу в "Укринформе", я там (в военкомате, – ред) был.

У них буквально все данные, телефон, адрес, электронная почта... То есть, если бы у них было желание, то меня бы нашли в километре от себя. Но они планируют меня искать на следующий день (после рассказа о "темниках" – ред) через "Укринформ" в Киеве".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Журналист говорит, что не может связывать повестку с его комментариями о "темниках", но считает это "странным совпадением"

Прямая речь: "Я не знаю, не буду говорить, что это точно связано. Возможно это такое странное совпадение, но такое странное совпадение после вчерашнего выступления, а сегодняшней повестки, как-то слабо верится. Тем более, что так случилось, что я даже при СССР в армии не служил, я болел и в армию меня не призывали. А сейчас мне 57 лет.

Обновлено: Генеральный директор Укринформа Сергей Череватый сообщил ИМИ, что он подписал распоряжение о сверке данных военнообязанных по отношению к пяти работникам агентства, среди которых и Юрий Стригун.

В то же время он отметил, что данные о военнообязанных работниках Укринформа в территориальные центры комплектования и социальной поддержки представлял бывший гендиректор Алексей Мацука еще 3 мая 2024 года.

Череватый подчеркнул: если бы он не подписал это распоряжение, то сам нарушил бы законодательство.

На вопрос, почему распоряжение пришло из Тальновского ТЦК на киевский офис Укринформа, Череватый объяснил, что оно должно было прийти по месту работы, а в Чернигове офиса агентства нет.

Что предшествовало: