The Independent: Росія більше не використовує Кримський міст для постачання зброї

Пожежа на Кримському мості у жовтні 2022 року, фото: РосЗМІ

Росія використовує сухопутні маршрути в окупованій східній Україні для постачання збої на свою лінію фронту після неодноразових атак України на Керченський міст.

Джерело: The Independent

Деталі: Видання, посилаючись на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar, пише, що аналіз супутникових знімків показує, що на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту, і "тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ".

Реклама:

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

Росія значно скоротила використання мосту після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: