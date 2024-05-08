Росіяни пошкодили критичну інфраструктуру на Кіровоградщині і Полтавщині: поранили дитину

Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Райковича: "Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів".

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Фото ДСНС

Деталі: За словами голови ОВА, усі відповідні служби працюють на місці.

фото ДСНС

Про влучання повідомив голова Полтавської області.

Пряма мова Проніна: "Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа".

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Деталі: За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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