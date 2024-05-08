Росіяни пошкодили критичну інфраструктуру на Кіровоградщині і Полтавщині: поранили дитину
Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.
Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова Райковича: "Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів".
Деталі: За словами голови ОВА, усі відповідні служби працюють на місці.
Про влучання повідомив голова Полтавської області.
Пряма мова Проніна: "Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа".
Деталі: За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.