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Зеленський змінив командувача ССО

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 травня 2024, 13:31
Зеленський змінив командувача ССО
фото Олександра Трепака з ДАПу. Facebook

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.

Джерело: укази на сайті глави держави

Дослівно: "Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України…

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Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Деталі: Вихідець із ГУР МОУ Сергій Лупанчук очолив ССО ЗСУ у листопаді 2023 року після скандального звільнення з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. За весь час перебування на посаді Сили спецоперацій жодного разу не показали обличчя Лупанчука.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак – військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал. Захищав Донецький аеропорт.

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Теми: ССОЗеленський
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