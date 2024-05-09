Зеленський змінив командувача ССО
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.
Джерело: укази на сайті глави держави
Дослівно: "Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України…
Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".
Деталі: Вихідець із ГУР МОУ Сергій Лупанчук очолив ССО ЗСУ у листопаді 2023 року після скандального звільнення з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. За весь час перебування на посаді Сили спецоперацій жодного разу не показали обличчя Лупанчука.
Довідково: За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак – військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал. Захищав Донецький аеропорт.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.
- У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.
- Сам Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, про яку він дізнався зі ЗМІ.
- Пізніше Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.
- Умєров заявив, що не пояснюватиме причини звільнення Хоренка, але той зараз потрібен "на певному напрямку".