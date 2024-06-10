Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде – Веніславський

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 червня 2024, 09:27
Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде – Веніславський
Федір Веніславський, фото: ВРУ

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.

Джерело: Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Веніславського у відповідь на питання, "чи є в планах уряду або парламенту запровадити електронні повістки, наприклад, в цьому додатку "Резерв+": "Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде".

Реклама:

Деталі: Парламентарій зазначив, що через електронний кабінет також не буде направлень на військово-лікарську комісію. "Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - сказав Веніславський.

Знати більше: Е-кабінет військовозобов’язаного: як його зареєструвати та чи замінить він похід до ТЦК

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
  • 18 травня Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку) набув чинності.

Теми: мобілізаціяУкраїнаВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
мобілізація
Істок із Третьої Штурмової: У нас пропало розуміння того, що чекає нас у разі поразки
У Держприкордонслужбі розповіли, чи побільшало спроб незаконного перетину кордону
Смерть після епілептичного нападу в ТЦК: там заявили, що чоловік був п’яний і сам захотів ночувати
Останні новини
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
10:00
ЄВРО-2024Іспанія зіграє з Хорватією, Італія зустрінеться з Албанією: розклад матчів другого дня Євро-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: