Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде – Веніславський

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.

Джерело: Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Веніславського у відповідь на питання, "чи є в планах уряду або парламенту запровадити електронні повістки, наприклад, в цьому додатку "Резерв+": "Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде".

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Деталі: Парламентарій зазначив, що через електронний кабінет також не буде направлень на військово-лікарську комісію. "Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - сказав Веніславський.

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