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Электронных повесток и направлений на ВЛК через е-кабинет не будет - Вениславский

Станислав ПогориловПонедельник, 10 июня 2024, 09:27
Электронных повесток и направлений на ВЛК через е-кабинет не будет - Вениславский
Федор Вениславский, фото: ВРУ

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что парламент и правительство не будут вводить электронные повестки через электронный кабинет, не будут направлять и на ВВК через е-кабинет.

Источник: Вениславский в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Вениславского в ответ на вопрос, "есть ли в планах правительства или парламента ввести электронные повестки, например, в этом приложении „Резерв+": "Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет".

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Детали: Парламентарий отметил, что через электронный кабинет также не будет направлений на военно-врачебную комиссию. "Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - сказал Вениславский.

Узнать больше: Е-кабинет военнообязанного: как его зарегистрировать и заменит ли он поход в ТЦК

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
  • 18 мая Закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета) вступил в силу.

Темы: мобилизацияУкраинаВерховная Рада
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