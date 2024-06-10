Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Донеччини

У результаті російських обстрілів Донецької області 9 червня загинула 1 людина.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок".

Реклама:

Деталі: Крім того, за словами очільника ОВА, окупанти атакували Покровський та Краматорський райони. Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 39 людей, у тому числі 5 дітей.

Читайте також: Як російські FPV-дрони та піхота наступають на Часів Яр, де досі залишаються сотні цивільних

Нагадаємо: 9 червня співрозмовник УП серед військових, ознайомлених з ситуацією, розповів, що російські військові приблизно з третього червня намагаються накопичуватися у крайніх будинках мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Це частина міста, що розташована найближче до окупованого Бахмута.