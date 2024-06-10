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Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Донеччини

Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 10:10
Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Донеччини
фото: Донецька ОВА

У результаті російських обстрілів Донецької області 9 червня загинула 1 людина.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок".

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Деталі: Крім того, за словами очільника ОВА, окупанти атакували Покровський та Краматорський райони. Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 39 людей, у тому числі 5 дітей.

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Нагадаємо: 9 червня співрозмовник УП серед військових, ознайомлених з ситуацією, розповів, що російські військові приблизно з третього червня намагаються накопичуватися у крайніх будинках мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Це частина міста, що розташована найближче до окупованого Бахмута.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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