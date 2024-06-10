Один человек погиб в результате российского обстрела Донетчины

В результате российских обстрелов Донецкой области 9 июня погиб 1 человек.

Источник: председатель ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Торецке повреждено админздание. В Северске поврежден дом".

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Детали: Кроме того, по словам главы ОВА, оккупанты атаковали Покровский и Краматорский районы. Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировали 39 человек, в том числе 5 детей.

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Напомним: 9 июня собеседник УП среди военных, знакомых с ситуацией, рассказал, что российские военные примерно с третьего июня пытаются накапливаться в крайних домах микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Это часть города, расположенная ближе всего к оккупированному Бахмуту.