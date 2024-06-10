Найем уходит с должности главы Агентства восстановления: говорит, препятствовали работе

Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Агентства восстановления, он сообщил, что причиной этого стали системные препятствования работе.

Источник: Найем в Facebook

Прямая речь Найема: "Я покидаю пост главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия.

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Начиная с ноября прошлого года, команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий".

Детали: По его словам, Агентству восстановления полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог.

"Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", − пояснил Найем.

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Еще одной причиной своего решения он назвал то, что команду "начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывались в Правительстве месяцами, возвращались по 6-8 раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор".

По его словам, прямо сейчас правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе, водопровода и защиты энергетики.

Прямая речь Найема: "Все это имеет последствия, о которых я неоднократно официально сообщал. Несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием − замедляет, а в некоторых направлениях − полностью остановила строительные работы, а это − потеря доверия и рынка, и местной власти, и граждан. Но главное, что все это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт наших товаров. Понятно, что такие действия рано или поздно должны вызвать критику нашей команды и недовольство международных партнеров".

Детали: Еще одной причиной он назвал урезание заработной платы работникам Агентства с начала 2024 года.

Прямая речь Найема:"Львиной части работников было срезано до 68% зарплаты. Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат − старший специалист Агентства получал чуть больше 30 тысяч гривен, а сейчас − 14. Вследствие этого с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма премьер-министру Украины, СБУ, НАПК и Министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой правительства".

Чиновник убежден, что это сделали умышленно, чтобы в Агентстве, которое "в определенной степени стало образцом построения процессов с "0", просто не осталось профессиональных и мотивированных людей, а само Агентство признали неэффективным и ненужным".

Найем отмечает, что несмотря на все эти преграды, за все время большой войны они "не провалили и не остановили ни одного проекта, ни одного военного груза, ни одного эвакуационного маршрута".

"На сегодня Агентство одновременно координирует работу 353 (!) строительных площадок по восстановлению по всей стране. Это − самая сложная работа в моей жизни.

За год нам удалось реализовать большое количество проектов. После деоккупации пострадавших регионов мы восстановили почти 1,3 тыс. км автодорог и движение по 330 мостам. 29 крупнейших пунктов пропуска на западной границе мы отремонтировали и начали проектные работы по реконструкции и строительству двух новых пунктов. После подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС в сверхсжатые сроки мы построили 155 км магистрального водопровода в Днепропетровской области, который обеспечит питьевой водой 1,5 млн человек", − рассказал Найем.

Одним из крупнейших проектов Агентства он назвал сооружение защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго" и защиту 103 объектов энергетики от осколочных поражений.

Найем уверяет, что все работы по защите от дронов и осколков выполнены, и именно благодаря этому после последних обстрелов энергетикам удалось в кратчайшие сроки возобновить поставки электроэнергии в Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

"Это делалось без лишнего пиара, перерезания ленточек и фотосессий. Это была наша работа, а не подвиг...

Все это было возможно благодаря поддержке Министерства и министра, которые позволяли принимать самостоятельные решения и достигать результатов, не дожидаясь ударов в спину. С увольнением министра это стало невозможным, и последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило", − заявил Найем.

Он признал, что "были и ошибки и недостатки, без которых невозможно воплощать в жизнь проекты такой сложности и в таких условиях", но уверяет, что его команда всегда реагировала и стремилась сделать лучше.

"Очевидно, мы не всегда вписывались в сегодняшний стиль и команду государственного управления. И не исключаю, что впоследствии будут попытки преследовать и дискредитировать нашу работу в публичной плоскости. На самом деле, это уже происходит длительное время. Я готов к этому и перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, которые принимались Агентством", − подчеркнул Найем.

Он добавил, что после написания заявления об увольнении попрощался с командой Агентства и руководителями Служб восстановления в регионах, но будет выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о его увольнении и передаст дела преемникам.

"Готов сделать все от меня зависящее, чтобы Агентство продолжило реализацию критически важных для страны проектов. Сейчас вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", − подытожил чиновник.