Беларусь присоединилась к учениям России по применению ядерного оружия

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал заявление, что его страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия.

Источник: заявление опубликовано Минобороны Беларуси

Прямая речь: "Последовательно укрепляем свой оборонный потенциал. И наше участие во втором этапе обучения Вооруженных сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия этому подтверждение".

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Детали: Хренин рассказал якобы об "агрессивных выпадах" западных государств, поэтому, по его словам, военные "действуют уже на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия".

"Сейчас, как никогда ранее, мы полны решимости реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашего государства, так и Союзного государства", - сказал он.

В то же время Хренин сказал, что у Беларуси нет цели создавать напряжение в вопросах обеспечения региональной безопасности.

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Напомним: В Беларуси принята новая военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия. На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

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