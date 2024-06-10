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Беларусь присоединилась к учениям России по применению ядерного оружия

Станислав ПогориловПонедельник, 10 июня 2024, 14:13
Беларусь присоединилась к учениям России по применению ядерного оружия
Фото: Getty Images

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал заявление, что его страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия.

Источник: заявление опубликовано Минобороны Беларуси

Прямая речь: "Последовательно укрепляем свой оборонный потенциал. И наше участие во втором этапе обучения Вооруженных сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия этому подтверждение".

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Детали: Хренин рассказал якобы об "агрессивных выпадах" западных государств, поэтому, по его словам, военные "действуют уже на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия".

"Сейчас, как никогда ранее, мы полны решимости реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашего государства, так и Союзного государства", - сказал он.

В то же время Хренин сказал, что у Беларуси нет цели создавать напряжение в вопросах обеспечения региональной безопасности. 

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Напомним: В Беларуси принята новая военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия. На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

Предыстория:

  • Министерство обороны России 6 мая заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.
  • В РФ заявили, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Темы: БеларусьРосcияядерное оружие
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