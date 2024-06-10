Одна людина постраждала від російської атаки на Полтавщині

Російська армія 10 червня атакувала Миргородський район на Полтавщині, попередньо відомо про одного постраждалого.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область.

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За попередньою інформацією, постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі. Інформація уточнюється".

Що передувало:

О 18:13 на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.