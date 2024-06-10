Одна людина постраждала від російської атаки на Полтавщині
Понеділок, 10 червня 2024, 20:08
Російська армія 10 червня атакувала Миргородський район на Полтавщині, попередньо відомо про одного постраждалого.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін
Пряма мова: "На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область.
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За попередньою інформацією, постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі. Інформація уточнюється".
Що передувало:
О 18:13 на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.