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Одна людина постраждала від російської атаки на Полтавщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 червня 2024, 20:08
Одна людина постраждала від російської атаки на Полтавщині
Вибух. Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія 10 червня атакувала Миргородський район на Полтавщині, попередньо відомо про одного постраждалого.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область.

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За попередньою інформацією, постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі. Інформація уточнюється".

Що передувало: 

О 18:13 на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Теми: Полтавська областьвибухвійна
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