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Один человек пострадал от российской атаки на Полтавщине

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 июня 2024, 20:08
Один человек пострадал от российской атаки на Полтавщине
Взрыв. Иллюстративнoе фото - Getty Images

Российская армия 10 июня атаковала Миргородский район Полтавской области, предварительно известно об одном пострадавшем.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Прямая речь: "В Полтавской области слышали звуки взрывов. Снова враг атаковал область.

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По предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе. Информация уточняется".

Что предшествовало:

В 18:13 в Полтавской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Темы: Полтавская областьвзрыввойна
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