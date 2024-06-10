Один человек пострадал от российской атаки на Полтавщине
Понедельник, 10 июня 2024, 20:08
Российская армия 10 июня атаковала Миргородский район Полтавской области, предварительно известно об одном пострадавшем.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин
Прямая речь: "В Полтавской области слышали звуки взрывов. Снова враг атаковал область.
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По предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе. Информация уточняется".
Что предшествовало:
В 18:13 в Полтавской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.