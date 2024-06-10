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З'явилися супутникові знімки ураження ЗСУ російської техніки в Джанкої

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 червня 2024, 21:12
З'явилися супутникові знімки ураження ЗСУ російської техніки в Джанкої
Фото - "схеми"

Журналісти "Схем" оприлюднили супутникові знімки знищеної військової техніки в тимчасово окупованому Джанкої в ніч на 10 червня.

Джерело: "Схеми" з посиланням на знімки супутника Planet Labs

Деталі: На знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму. Втім якість знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки.

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фото - "схеми"
 
фото - "схеми"

Видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік побудували фортифікаційні споруди.

Що передувало:

  • Генштаб ЗСУ 10 червня повідомив, що вночі захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму.

Теми: Кримвійнавтрати у війні
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