Появились спутниковые снимки поражения ВСУ российской техники в Джанкое

Журналисты "Схем" обнародовали спутниковые снимки уничтоженной военной техники во временно оккупированном Джанкое в ночь на 10 июня.

Источник: "Схемы" со ссылкой на снимки спутника Planet Labs

Детали: На снимках видны последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в ​​оккупированном Крыму. Впрочем, качество снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники.

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фото - "схеми"

фото - "схемы"

Видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии построили фортификационные сооружения.

Что предшествовало: