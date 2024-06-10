Появились спутниковые снимки поражения ВСУ российской техники в Джанкое
Понедельник, 10 июня 2024, 21:12
Журналисты "Схем" обнародовали спутниковые снимки уничтоженной военной техники во временно оккупированном Джанкое в ночь на 10 июня.
Источник: "Схемы" со ссылкой на снимки спутника Planet Labs
Детали: На снимках видны последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в оккупированном Крыму. Впрочем, качество снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники.
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Видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии построили фортификационные сооружения.
Что предшествовало:
- Генштаб ВСУ 10 июня сообщил, что ночью защитники поразили зенитный ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и два зенитных ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму.