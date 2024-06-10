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Bihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 21:25
Bihus.Info: Суд відмазав ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
Фото: колаж Bihus.Info

Нацагентство із запобігання корупції викрило колишнього заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека у тому, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Але Печерський суд Києва вирішив, що все в рамках закону.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: За даними агентства, Тишлек користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв. м, яка належала відомому ідеологу проекту "Велике будівництво" Юрію Голику. Впродовж терміну користування експоліцейський "зекономив" на оренді 617 тис. грн, що вважається незаконним подарунком.

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Також НАЗК встановило, що Тишлек отримав від знайомої ще один незаконний подарунок у вигляді безоплатного проживання у приватному будинку поблизу Києва площею понад 320 кв. м, що складає ще 225 тис. грн неоплаченої оренди. Маєток належить Наталі Нечепоренко, чия родина є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

НАЗК направило адмінпротокол щодо цих порушень до Печерського райсуду Києва, де справа розвалилася. Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе, водночас є докази, що Тишлек, виявляється, за власні кошти обставив квартиру на 910 тисяч гривень, у той час як НАЗК це облаштування оцінило всього у 130 тисяч. Тобто нібито у такий спосіб експоліцейський заплатив за оренду.

Появу у себе таких грошей Тишлек пояснив тим, що його дружина позичила 4,5 мільйона гривень у своєї матері, яка мешкає в Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Щодо будинку під Києвом, то тут суд просто дійшов висновку, що правоохоронець там не жив.

Як дізналися журналісти, рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції. Журналісти нарахували у подружжя нерухомості на 14 млн гривень, про яке у деклараціях Гречаної нічого не сказано. Журналісти кажуть, що саме ця суддя раніше "поховала" справу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

Що передувало:

  • У березні НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення на колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека за зловживання з орендою житла.
  • Bihus.Info також оприлюднило розслідування, що дружина Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.
  • 19 грудня Тишлек написав рапорт про звільнення.

Теми: поліціякорупціясуд
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