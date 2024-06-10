Bihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Нацагентство по предупреждению коррупции разоблачило бывшего заместителя главы Национальной полиции Дмитрия Тишлека в том, что он получил ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных домах, которые ему не принадлежали. Но Печерский суд Киева решил, что все в рамках закона.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: По данным агентства, Тишлек пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв. м, которая принадлежала известному идеологу проекта "Большая стройка" Юрию Голику. В течение срока пользования экс-полицейский "сэкономил" на аренде 617 тыс. грн, что считается незаконным подарком.

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Также НАПК установило, что Тишлек получил от знакомой еще один незаконный подарок в виде бесплатного проживания в частном доме под Киевом площадью более 320 кв. м, что составляет еще 225 тыс. грн неоплаченной аренды. Имение принадлежит Наталье Нечепоренко, чья семья является бизнес-партнерами российского криминального авторитета Андрея Иманали.

НАПК направило админпротокол по этим нарушениям в Печерский райсуд Киева, где дело развалилось. Суд решил, что определить стоимость аренды квартиры не представляется возможным, в то же время есть доказательства, что Тишлек, оказывается, за собственные средства обставил квартиру на 910 тысяч гривен, в то время как НАПК это обустройство оценило всего в 130 тысяч. То есть якобы таким образом экс-полицейский заплатил за аренду.

Появление у себя таких денег Тишлек объяснил тем, что его жена заняла 4,5 миллиона гривен у своей матери, которая живет в России.

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Относительно дома под Киевом, то тут суд просто пришел к выводу, что правоохранитель там не жил.

Как узнали журналисты, решение приняла судья Печерского суда Светлана Гречаная, которая до недавнего времени была замужем за сотрудником Национальной полиции. Журналисты насчитали у супругов недвижимости на 14 млн гривен, о которой в декларациях Гречаной ничего не сказано. Журналисты говорят, что именно эта судья ранее "похоронила" дело бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.

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