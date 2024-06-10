Вадима Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем ВСУ
Понедельник, 10 июня 2024, 21:53
Заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадима Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В соответствии с приказом Министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины".
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Что предшествовало:
- Вадим Сухаревский – первый украинский военный, открывший огонь по российским оккупантам 13 апреля 2014 года – по российской диверсионной группе из отряда ФСБ "Крым", обстрелявшей сотрудников СБУ под Славянском.
- 10 февраля Сухаревский стал заместителем главкома Александра Сырского. Его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов.
- Кабинет министров 7 мая поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.