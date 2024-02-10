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Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 19:16
Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових".

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Деталі: Зеленський додав, що "увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій… має бути реалізований для успіху Сил оборони України".

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Теми: Зеленський
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