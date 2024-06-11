Зеленський прибув до Німеччини

ілюстративне фото Getty Images: Зеленський і Шольц під час минулої зустрічі

Президент Володимир Зеленський у понеділок увечері прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент зазначив, що конференція URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні.

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"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", - додав він.

Із Шольцом Зеленський планує говорити про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також сторони скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.

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Що передувало: Конференція з відбудови України у Берліні почнеться у вівторок і стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.

ЗМІ раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі Німеччини.

У понеділок Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Агентства відновлення. В уряді заявили, що Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення. Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

В уряді Німеччини вважають, що відсутність на конференції з відновлення у Берліні керівника Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, який заявив про відставку, не має зашкодити заходу.