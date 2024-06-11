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Зеленский прибыл в Германию

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 00:07
Зеленский прибыл в Германию
иллюстративное фото Getty Images: Зеленский и Шольц во время прошлой встречи

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент отметил, что конференция URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине.

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"В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", – добавил он.

С Шольцом Зеленский планирует говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Также стороны скоординируют позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас, посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.

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Что предшествовало: Конференция по восстановлению Украины в Берлине начнется во вторник и станет уже третьим таким мероприятием, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на мероприятии, а также должен впервые лично выступить в Бундестаге Германии.

В понедельник Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Агентства восстановления. В правительстве заявили, что Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления. Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.

В правительстве Германии считают, что отсутствие на конференции по восстановлению в Берлине руководителя Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема, который заявил об отставке, не должно повредить мероприятию.

Темы: ЗеленскийГермания
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