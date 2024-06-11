Росія проводить другий етап навчань нестратегічних ядерних сил
У Росії стартував другий етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого російські та білоруські військові мають відпрацювати підготовку до бойового застосування такої зброї.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Дослівно відомство: "Розпочався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил. Під час навчання будуть відпрацьовані питання спільної підготовки частин збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.
Навчання спрямовані на підтримання готовності особового складу і техніки частин до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії і Білорусі з метою безумовного забезпечення суверенітету і територіальної цілісності Союзної держави".
Деталі: Повідомляється, що в рамках першого етапу навчання, який пройшов наприкінці травня, особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацював "завдання отримання навчальних спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків".
А особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацював спорядження авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.
Передісторія:
- Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
- В РФ заявили, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін 10 червня зробив заяву, що його країна долучилась до другого етапу навчань російських військових із застосування нестратегічної ядерної зброї.
- Раніше у Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї. На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.