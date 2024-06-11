Росія проводить другий етап навчань нестратегічних ядерних сил

У Росії стартував другий етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого російські та білоруські військові мають відпрацювати підготовку до бойового застосування такої зброї.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно відомство: "Розпочався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил. Під час навчання будуть відпрацьовані питання спільної підготовки частин збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

Реклама:

Навчання спрямовані на підтримання готовності особового складу і техніки частин до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії і Білорусі з метою безумовного забезпечення суверенітету і територіальної цілісності Союзної держави".

Деталі: Повідомляється, що в рамках першого етапу навчання, який пройшов наприкінці травня, особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацював "завдання отримання навчальних спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків".

А особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацював спорядження авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: