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Росія проводить другий етап навчань нестратегічних ядерних сил

Ірина БалачукВівторок, 11 червня 2024, 10:40
Росія проводить другий етап навчань нестратегічних ядерних сил
Скриншот з відео Міноборони РФ

У Росії стартував другий етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого російські та білоруські військові мають відпрацювати підготовку до бойового застосування такої зброї.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно відомство: "Розпочався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил. Під час навчання будуть відпрацьовані питання спільної підготовки частин збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

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Навчання спрямовані на підтримання готовності особового складу і техніки частин до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії і Білорусі з метою безумовного забезпечення суверенітету і територіальної цілісності Союзної держави".

Деталі: Повідомляється, що в рамках першого етапу навчання, який пройшов наприкінці травня, особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацював "завдання отримання навчальних спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків".

А особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацював спорядження авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
  • В РФ заявили, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".
  • Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін 10 червня зробив заяву, що його країна долучилась до другого етапу навчань російських військових із застосування нестратегічної ядерної зброї.
  • Раніше у Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї. На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.

Теми: Росіяядерна зброя
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