Россия проводит второй этап учений нестратегических ядерных сил
В России стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил, во время которого российские и белорусские военные должны отработать подготовку к боевому применению такого оружия.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно ведомство: "Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".
Детали: Сообщается, что в рамках первого этапа учения, который прошел в конце мая, личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал "задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков".
А личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Предыстория:
- Министерство обороны России 6 мая заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.
- В РФ заявили, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".
- 10 июня министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал заявление, что его страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия.
- Ранее в Беларуси приняли новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия. На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.