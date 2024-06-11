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Россия проводит второй этап учений нестратегических ядерных сил

Ирина БалачукВторник, 11 июня 2024, 10:40
Россия проводит второй этап учений нестратегических ядерных сил
Скриншот из видео Минобороны РФ

В России стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил, во время которого российские и белорусские военные должны отработать подготовку к боевому применению такого оружия.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно ведомство: "Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

Детали: Сообщается, что в рамках первого этапа учения, который прошел в конце мая, личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал "задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков".

А личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Министерство обороны России 6 мая заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.
  • В РФ заявили, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".
  • 10 июня министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал заявление, что его страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия.
  • Ранее в Беларуси приняли новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия. На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

Темы: Росcияядерное оружие
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