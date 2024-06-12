В тимчасово окупованому Криму заявили про ракетну атаку в ніч на 12 червня

В тимчасово окупованому Криму й Севастополі вночі і вдосвіта 12 червня було чути гучні звуки вибухів, Керченський міст перекривали.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на російські й кримські телеграм-канали

Деталі: Як написав канал "Крымский ветер", у Севастополі вибухи пролунали о 2:47, у Євпаторії, Саках і Красноперекопську – о 02:50 і тривали протягом 8-10 хвилин. Також повідомляли про один-два вибухи в Армянську близько 4:00.

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Підконтрольний Росії "очільник" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто атакували ракетами. За його словами, в екстрені служби надійшли повідомлення про падіння осколків у районі вулиці Комбрига Потапова і в районі Юхариної балки. Як пише Развожаєв, пошкоджень і постраждалих немає.

Міноборони РФ не коментувало ці повідомлення. Українська влада та військові також ситуацію не коментували.