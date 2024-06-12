Во временно оккупированном Крыму заявили о ракетной атаке в ночь на 12 июня

Во временно оккупированном Крыму и Севастополе ночью и на рассвете 12 июня были слышны громкие звуки взрывов, Керченский мост перекрывали.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на российские и крымские телеграм-каналы

Детали: Как написал канал "Крымский ветер", в Севастополе взрывы прогремели в 2:47, в Евпатории, Саках и Красноперекопске - в 02:50 и продолжались в течение 8-10 минут. Также сообщалось об одном-двух взрывах в Армянске около 4:00.

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Подконтрольный России "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город атаковали ракетами. По его словам, в экстренные службы поступили сообщения о падении осколков в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. Как пишет Развожаев, повреждений и пострадавших нет.

Минобороны РФ не комментировало эти сообщения. Украинские власти и военные также ситуацию не комментировали.