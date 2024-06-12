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Росіяни вночі вдарили по пожежній частині на Харківщині

Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 11:05
Росіяни вночі вдарили по пожежній частині на Харківщині
ФОТО: ДСНС ХАРКІВЩИНИ

В ніч на 12 червня російські війська завдали удару по пожежній частині у селі Липці Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, рятувальники не постраждали.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зазначається, що в результаті нічого обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Там виникла пожежа.

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Зазначається, що особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.  

Дослівно: "Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо: В ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Теми: Харківська областьДСНСпожежа
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