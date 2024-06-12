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Россияне ночью ударили по пожарной части на Харьковщине

Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 11:05
Россияне ночью ударили по пожарной части на Харьковщине
ФОТО: ДСНС ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ночь на 12 июня российские войска нанесли удар по пожарной части в селе Липцы Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, спасатели не пострадали.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Детали: Отмечается, что в результате ничего обстрела повреждено здание пожарного депо в прифронтовом селе Липцы Харьковской области. Там возник пожар.

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Отмечается, что личный состав не пострадал, техника не повреждена.

Дословно: "Отреконструированное в 2009 году здание пожарной части впервые было уничтожено оккупантами в 2022-м. В том же году, после деоккупации села Липцы, его полностью восстановили и подразделение ГСЧС стало на боевое дежурство. Сегодня здание уничтожено во второй раз".

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ФОТО: ДСНС ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Напомним: В ночь на среду противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Темы: Харьковская областьГСЧСпожар
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