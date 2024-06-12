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Окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині, постраждали дві людини

Анастасія ПроцСереда, 12 червня 2024, 11:50
Окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині, постраждали дві людини
Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 12 червня російські військові з реактивної системи залпового вогню "Ураган" обстріляли село Курилівка Харківської області, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків 61 та 64 років.

Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: " За даними слідства, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли житловий сектор у с. Курилівка Купʼянського району. Отримали поранення двоє чоловіків віком 61 та 64 років".

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Деталі: Також в ОВА додають, що наразі уточнюється інформація щодо руйнувань. Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Що передувало:

В ніч на 12 червня російські війська завдали удару по пожежній частині у селі Липці Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, рятувальники не постраждали.

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Теми: Харківська область
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