Окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині, постраждали дві людини

Вранці 12 червня російські військові з реактивної системи залпового вогню "Ураган" обстріляли село Курилівка Харківської області, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків 61 та 64 років.

Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: " За даними слідства, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли житловий сектор у с. Курилівка Купʼянського району. Отримали поранення двоє чоловіків віком 61 та 64 років".

Реклама:

Деталі: Також в ОВА додають, що наразі уточнюється інформація щодо руйнувань. Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Що передувало:

В ніч на 12 червня російські війська завдали удару по пожежній частині у селі Липці Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, рятувальники не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ





