Оккупанты обстреляли село Куриловка на Харьковщине, пострадали два человека
Утром 12 июня российские военные из реактивной системы залпового огня "Ураган" обстреляли село Куриловка Харьковской области, в результате чего пострадали двое мужчин 61 и 64 лет.
Источник: Харьковская ОВА, Харьковская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 12 июня около 9:30 оккупанты из РСЗО „Ураган" обстреляли жилой сектор в с. Куриловка Купянского района. Получили ранения двое мужчин в возрасте 61 и 64 лет".
Детали: Также в ОВА добавляют, что сейчас уточняется информация о разрушениях. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Что предшествовало:
В ночь на 12 июня российские войска нанесли удар по пожарной части в селе Липцы Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, спасатели не пострадали.