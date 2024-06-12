Оккупанты обстреляли село Куриловка на Харьковщине, пострадали два человека

Утром 12 июня российские военные из реактивной системы залпового огня "Ураган" обстреляли село Куриловка Харьковской области, в результате чего пострадали двое мужчин 61 и 64 лет.

Источник: Харьковская ОВА, Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 12 июня около 9:30 оккупанты из РСЗО „Ураган" обстреляли жилой сектор в с. Куриловка Купянского района. Получили ранения двое мужчин в возрасте 61 и 64 лет".

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Детали: Также в ОВА добавляют, что сейчас уточняется информация о разрушениях. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Что предшествовало:

В ночь на 12 июня российские войска нанесли удар по пожарной части в селе Липцы Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, спасатели не пострадали.